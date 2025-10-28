Serie A oggi Lecce – Napoli e Atalanta – Milan | orari probabili formazioni e dove vederle in tv

La Serie A torna in campo oggi per il primo turno infrasettimanale della stagione. Ad affrontarsi saranno i campioni d’Italia del Napoli, reduci dalla vittoria contro l’Inter al Maradona, impegnati alle 18,30 in trasferta al Via del Mare contro il Lecce; e il derby lombardo tra Atalanta e Milan in programma alle 20,45 al New Balance Arena di Bergamo. Lecce – Napoli. Il “derby personale” di Antonio Conte, salentino di nascita, promette spettacolo. La squadra allenata da Eusebio Di Francesco, ferita dall’ultima trasferta a Udine, è pronta a giocarsela. Galvanizzato dal ritorno in vetta alla classifica, da parte sua Conte deve rinunciare a De Bruyne, puntando tutto su Hojlund che molto probabilmente partirà dalla panchina insieme a McTominay, chiamato a rifiatare dopo l’impegno di Champions. 🔗 Leggi su Lapresse.it

