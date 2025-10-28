Serie A oggi Lecce – Napoli e Atalanta – Milan | orari probabili formazioni e dove vederle in tv
La Serie A torna in campo oggi per il primo turno infrasettimanale della stagione. Ad affrontarsi saranno i campioni d’Italia del Napoli, reduci dalla vittoria contro l’Inter al Maradona, impegnati alle 18,30 in trasferta al Via del Mare contro il Lecce; e il derby lombardo tra Atalanta e Milan in programma alle 20,45 al New Balance Arena di Bergamo. Lecce – Napoli. Il “derby personale” di Antonio Conte, salentino di nascita, promette spettacolo. La squadra allenata da Eusebio Di Francesco, ferita dall’ultima trasferta a Udine, è pronta a giocarsela. Galvanizzato dal ritorno in vetta alla classifica, da parte sua Conte deve rinunciare a De Bruyne, puntando tutto su Hojlund che molto probabilmente partirà dalla panchina insieme a McTominay, chiamato a rifiatare dopo l’impegno di Champions. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Approfondisci con queste news
RISULTATO Zero punti per la Serie C! Anche oggi, nella terza giornata del Campionato regionale di Serie C, i ragazzi allenati da coach Defina vengono sconfitti dalla Jolly Cinquefrondi con il punteggio di 3-0. #sognogiallorosso #serieC #fipavcalabria #Voll - facebook.com Vai su Facebook
Atalanta-Lazio oggi, Serie A. Orario, probabili formazioni e dove vederla in tv - X Vai su X
Serie A, le partite di oggi: dove vedere Lecce-Napoli e Atalanta-Milan - Dopo il weekend, si torna subito in campo per la nona giornata del campionato di Serie A: dove vedere le partite del primo turno infrasettimanale di questa stagione ... Come scrive sport.virgilio.it
Lecce-Napoli, dove vederla oggi in TV e streaming su DAZN o Sky: orario e formazioni - Napoli apre la nona giornata del campionato di Serie A: si gioca oggi allo stadio Via del Mare con fischio d'inizio alle ore 18:30 ... Riporta fanpage.it
Lecce-Napoli oggi in diretta TV: dove vederla, canale, orario e polemiche - Azzurri in campo dopo il successo (con polemica) contro l'Inter: scopri chi trasmette il match oggi 28 ottobre 2025. Da libero.it