Serie A novità importante sugli orari La Lega ha un nuovo asso nella manica per quanto riguarda il calendario

Calcionews24.com | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Serie A: possibile rivoluzione negli orari, la Lega pensa di anticipare le partite serali Nel mondo della Serie A potrebbe presto arrivare una piccola, ma significativa rivoluzione. Da tempo si discute sulla possibilità di anticipare l’orario delle partite serali, oggi fissato alle 20:45, per renderle più accessibili a un pubblico sempre più giovane e abituato . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

serie a novit224 importante sugli orari la lega ha un nuovo asso nella manica per quanto riguarda il calendario

© Calcionews24.com - Serie A, novità importante sugli orari. La Lega ha un nuovo asso nella manica per quanto riguarda il calendario

Leggi anche questi approfondimenti

serie novit224 importante orariSerie A, novità importante sugli orari. La Lega ha un nuovo asso nella manica per quanto riguarda il calendario - Serie A: possibile rivoluzione negli orari, la Lega pensa di anticipare le partite serali Nel mondo della Serie A potrebbe presto arrivare una piccola, ma significativa rivoluzione. Segnala calcionews24.com

Serie A, la prima giornata: orari, dove vederla in tv e streaming, programma e probabili formazioni - Tutto pronto per l'inizio del nuovo campionato di Serie A 2025/26 che partirà sabato 23 agosto con i primi anticipi e si concluderà nella serata di lunedì 25 agosto con il posticipo. Riporta ilmattino.it

Serie A: calendario e orari e dove vederla dalla 4ª alla 12ª giornata. Derby Inter-Milan domenica alle 20.45, Lazio-Roma alle 12.30 - La Lega Serie A ha ha diramato con un comunicato stampa incredibilmente atteso le date, gli orari e la programmazione tv, compresi anche gli anticipi e i posticipi, delle giornate di Serie A che ... Lo riporta calciomercato.com

Cerca Video su questo argomento: Serie Novit224 Importante Orari