Serie A l’idea di Simonelli presidente Lega | i match serali alle 20 per conquistare la generazione TikTok

L’amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, e il presidente Ezio Simonelli starebbero valutando un’idea rivoluzionaria: anticipare il fischio d’inizio dei match serali del massimo campionato alle 20, per intercettare un pubblico giovane abituato a ritmi e modalità di fruizione diverse. Serie A, ecco la nuova idea di Simonelli: i dettagli. Ecco cosa si legge sul Corriere della Sera: “Simonelli non si è arreso, è un manager innovatore — lo dimostra il fatto di volere disputare Milan-Como in Australia — ed è pronto a cambiare le tradizioni. Ha avviato dei colloqui informali con i vertici di Dazn cercando di convincerli a effettuare un esperimento. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Serie A, l’idea di Simonelli (presidente Lega): i match serali alle 20 per conquistare la “generazione TikTok”

