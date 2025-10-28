Serie A contatti tra Lega e Dazn per anticipare le partite serali | si comincia alle 20? Ecco qual è l’obiettivo

Juventusnews24.com | 28 ott 2025

di una simile innovazione. Due mesi fa, a sorpresa, il presidente della Lega di Serie A,  Ezio Simonelli, rivelò uno dei suoi sogni nel cassetto, una missione precisa:  «Vorrei far appassionare i giovani che sono distratti dai social. Le partite di sera non possono iniziare alle 20.45, devono cominciare prima al fine di attrarre i clienti del futuro: dipendesse da me fisserei il fischio di inizio alle 20». All’epoca sembrava quasi una boutade. L’ostacolo è enorme: i  diritti televisivi sono stati venduti a Dazn fino al 2029  e il bando prevede lo slot delle 20. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Serie A, contatti tra Lega e Dazn per anticipare le partite serali: si comincia alle 20? Ecco qual è l'obiettivo

