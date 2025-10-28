Serie A chi inventa vince | ecco cosa dovrà inventarsi il nuovo allenatore della Juve
Nel campionato dove tutte le squadre hanno avuto bisogno di soluzioni innovative, Spalletti a Torino ha la chance di reinventare la squadra per risolverne i problemi come ha fatto altrove. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it
25 ottobre 1987 – Stadio Olimpico, Roma ? Serie A 1987/88 – 6ª giornata Roma 1 - Napoli 1 Un pareggio che porta la firma del genio. Nel giorno in cui la Roma prova a fermare il Napoli campione d’Italia, Diego Armando Maradona inventa l’ennesima - facebook.com Vai su Facebook
Rabbi si inventa un golazo con una bordata dal limite $SerieCSkyWifi - X Vai su X
Serie A, la classifica aggiornata dopo Genoa-Lazio: cosa cambia - Dopo la sconfitta nel derby contro la Roma, si rialza la Lazio che torna a vincere. Si legge su corrieredellosport.it
Basket, serie A. Virtus Bologna vince all'esordio, Milano cade in casa contro Tortona: cosa è successo - Subito una grande sorpresa nella prima giornata di campionato in serie A, l’Olimpia Milano perde in casa contro Tortona 74- Secondo ilmessaggero.it
Serie A: l'Atalanta vince 3-0 a Torino, 0-0 in Cremonese-Parma - L'Atalanta si rifà dopo la sconfitta in Champions League col Paris Saint Germain e batte 3- ansa.it scrive