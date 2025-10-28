Serie A Bologna-Torino | probabili formazioni e dove vederla in tv

Torinotoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 29 ottobre, alle 20.45, il Torino scenderà in campo allo stadio Dall’Ara per affrontare il Bologna nella 9ª giornata di Serie A. Una sfida che profuma di equilibrio, ma anche di storia recente non favorevole ai granata, a caccia di un successo che manca in Emilia da quasi un decennio. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

serie bologna torino probabiliProbabili formazioni Bologna-Torino: le sensazioni su Zortea, Orsolini, Rowe, Castro e Israel - Cremonese, in campo mercoledì ... Secondo fantamaster.it

serie bologna torino probabiliSerie A, Bologna-Torino: probabili formazioni e dove vederla in tv - 45, il Torino scenderà in campo allo stadio Dall’Ara per affrontare il Bologna nella 9ª giornata di Serie A. Si legge su torinotoday.it

Bologna-Torino, le probabili formazioni della partita di Serie A - Lucumí verso la titolarità in difesa, con Zortea e Lykogiannis sugli esterni. Scrive sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Serie Bologna Torino Probabili