Serie A Bologna-Torino | probabili formazioni e dove vederla in tv
Mercoledì 29 ottobre, alle 20.45, il Torino scenderà in campo allo stadio Dall’Ara per affrontare il Bologna nella 9ª giornata di Serie A. Una sfida che profuma di equilibrio, ma anche di storia recente non favorevole ai granata, a caccia di un successo che manca in Emilia da quasi un decennio. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
