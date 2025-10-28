Serie A 9° turno | Lecce-Napoli 0-1

20.28 Il Napoli allunga in vetta, in attesa che giochi la Roma. Nell'anticipo della nona giornata infrasettimanale di Serie A, i partenopei hanno vinto a Lecce 0-1 e salgono a 21 punti. Salentini fermi a quota 6. Occasioni per il Napoli con Politano (fuori) e Olivera (para Falcone).Ripresa. Il Lecce spreca un rigore (mano di Juan Jesus, revisione Var): MilinkovicSavic ipnotizza Camarda (56').Il Napoli passa con il colpo di testa di Anguissa su punizione di Neres (69'). La reazione del Lecce non basta. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

