Serie A 2025 26 nona giornata | probabili formazioni orari e dove vedere le gare

Milano, 28 ottobre 2025 - La serie A sta già per tornare in campo. All'orizzonte c'è infatti il turno infrasettimanale, valido per la nona giornata del massimo campionato. Ad inaugurarla la sfida fra Lecce e Napoli. A completare il programma del martedì la partita sicuramente più avvincente sulla carta, ossia quella fra Atalanta e Milan. Grande attesa anche per il menù del mercoledì, in particolare per Juventus-Udinese, il primo match dell'era post Tudor in casa Vecchia Signora, con Brambilla a prendere il posto del croatoa prendere il posto del croato, ma solo per il match con i friulani. Pure Roma e Inter giocano in casa: i capitolini contro il Parma, i nerazzurri di fronte alla Fiorentina.

