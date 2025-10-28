SERIE A 2025 2026 | LE PARTITE DELLA 9° GIORNATA CANALI ORARI E TELECRONACA
Torna il grande calcio della Serie A tutto da vivere minuti per minuto. Lo schema non cambia: ogni giornata, dieci incontri di calcio da seguire tra DAZN e Sky. MARTEDI 28 OTTOBRE 2025 Ore 18:30. Lecce-Napoli – in diretta su DAZN. Telecronaca di Ricky Buscaglia e Fabio Bazzani. Ore 20:45. Atalanta-Milan – in diretta su DAZN. Telecronaca di Pierluigi Pardo ed Emanuele Giaccherini. MERCOLEDI 29 OTTOBRE 2025 Ore 18:30. Como-Hellas Verona – in diretta su DAZN 2. Telecronaca di Luca Farina. Juventus-Udinese – in diretta su DAZN 1. Telecronaca di Pierluigi Pardo ed Antonio Di Gennaro. Parma-Roma – in diretta su DAZN 3. 🔗 Leggi su Bubinoblog
Leggi anche questi approfondimenti
La Serie A vuole cambiare l'orario delle partite: pressing su DAZN - facebook.com Vai su Facebook
Altre 5 partite nella domenica di #SerieCSkyWifi Classifiche: https://lega-pro.com/campionato/classifiche/… - X Vai su X
Serie A, le partite di oggi: dove vedere Lecce-Napoli e Atalanta-Milan - Dopo il weekend, si torna subito in campo per la nona giornata del campionato di Serie A: dove vedere le partite del primo turno infrasettimanale di questa stagione ... sport.virgilio.it scrive
Serie B 2025-2026: Palermo-Monza, le probabili formazioni - Monza, match valido per il turno infrasettimanale di Serie B 2025- Scrive sportal.it
Serie C, il calendario dell'11^ giornata su Sky: le partite e gli orari - Di nuovo in campo la Serie C Sky Wifi 2025/2026: si gioca l'11^ giornata di una stagione che, solo su Sky e in streaming su NOW, vi permetterà di seguire tutte le 1. Si legge su sport.sky.it