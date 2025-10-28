Sergio Mattarella e non solo | tutte le cerimonie in programma ad Ancona per Ognissanti Defunti e Caduti

ANCONA – In occasione della commemorazione dei Defunti e dei Caduti, queste le cerimonie organizzate dal Comune di Ancona e dalla Marina Militare.Sabato 1 novembre.Alle 10 celebrazione a Porta Pia: deposizione Corone a cura del Comune di Ancona e dell'Anpi al Monumento ai Caduti e Martiri della. 🔗 Leggi su Anconatoday.it