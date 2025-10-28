Sergio D'Angelo a processo | il candidato Avs accusato di manifestazione non autorizzata | Proprio ora a poche settimane dal voto

Il fondatore del gruppo di imprese sociali Gesco, oggi candidato con Roberto Fico rinviato a giudizio. Forza Italia: "È un impresentabile". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Il consigliere comunale Sergio D'Angelo rinviato a giudizio: "Difficile restare sereni" - Il consigliere comunale e candidato alle regionali con Avs lo ha comunicato sui social: "Per le manifestazioni pacifica a supporto dei lavoratori Gesco" ... Scrive napolitoday.it

Regionali Campania, Sergio D'Angelo indagato per manifestazione non autorizzata: è candidato a sostegno di Roberto Fico - Sergio D'Angelo, ex assessore alle Politiche Sociali del Comune di Napoli e tra i candidati, per Avs, nelle liste che sostengono Roberto Fico alla presidenza della Campania, é ... Secondo ilmattino.it

Napoli, Sergio D'Angelo, candidato Fico, indagato per manifestazioni non autorizzate - Sergio D'Angelo, ex assessore alle Politiche Sociali del Comune di Napoli e tra i candidati, per Avs, nelle liste che sostengono Roberto Fico alla presidenza della Campania, ... Riporta msn.com