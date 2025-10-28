Sergio D'Angelo a processo | il candidato Avs accusato di manifestazione non autorizzata | Proprio ora a poche settimane dal voto

Fanpage.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il fondatore del gruppo di imprese sociali Gesco, oggi candidato con Roberto Fico rinviato a giudizio. Forza Italia: "È un impresentabile". 🔗 Leggi su Fanpage.it

