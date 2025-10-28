Sergio Bonelli Editore presenta una nuova edizione di Dracula illustrata da Paolo Barbieri

28 ott 2025

Sergio Bonelli Editore presenta l’ultimo lavoro di Paolo Barbieri: un nuovo volume di Dracula illustrato da un vero maestro in un’edizione speciale. Su Dracula “Dracula è un essere immortale che si maschera da essere umano e come un camaleonte demoniaco alterna vecchiaia e gioventù, violenza e signorilità, forma di lupo o di topi. Nei miei disegni ho cercato segni e colori che stiano in equilibrio tra luce e ombra, speranza e sconforto” – Paolo Barbieri La cover del Dracula di Paolo Barbieri – ©Sergio Bonelli Editore Così Paolo Barbieri presenta il suo ultimo lavoro, che affianca le sue magistrali illustrazioni a estratti del romanzo di Bram Stoker nelle parole di Angelo Nessi, che nel 1922 tradusse per Sonzogno la prima edizione del romanzo intitolandolo “Dracula. 🔗 Leggi su Screenworld.it

