Sergio Bonelli Editore presenta una nuova collana di Tex
Approda in libreria e fumetteria dal 19 settembre una nuova collana imperdibile per gli appassionati di Tex: la raccolta di tutte le storie che vedono in campo il mitico Morisco. Alleato e compagno di mille avventure, lo studioso è esperto di magia egiziana e azteca, erbologia e scienze occulte. La cover di Tex – ©Sergio Bonelli Editore In questa prima uscita, TEX E EL MORISCO 01. IL SIGNORE DELL’ABISSO, i Pards faranno la conoscenza dello stregone di Pilares, affronteranno il sanguinario apache El Plateado e scopriranno il terribile segreto nascosto nella Sierra Encantada. Il soggetto e la sceneggiatura sono di Gianluigi Bonelli, i disegni di Giovanni Letteri, la copertina di Claudio Villa. 🔗 Leggi su Screenworld.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Ci vediamo a Lucca Comics & Games. Sarò presente per diversi appuntamenti con Sergio Bonelli Editore e COMICON Edizioni. Da giovedì 30 ottobre a sabato 1 novembre mi troverete in firma presso lo stand COMICON Edizioni, dalle 11:30 alle 13:00. Presto - facebook.com Vai su Facebook
Il nuovo fumetto horror post-apocalittico di Sergio Bonelli Editore - https://fumettologica.it/2025/10/disperanza-bonelli-samuel-spano-matteo-grilli-nova-fumetto/… - X Vai su X
Sergio Bonelli Editore presenta Disperanza - Arriva in libreria e fumetteria una delle novità più attese dell’autunno in Casa Bonelli: Disperanza, una nuova serie inedita in quattro episodi di Samuel Spano realizzata in collaborazione con ... Scrive msn.com
Daryl Zed: Sergio Bonelli Editore presenta il secondo volume! - Sergio Bonelli Editore espande sempre di più l’universo generato dalla penna di Tiziano Sclavi, con il secondo volume di Daryl Zed. Segnala tomshw.it
3 fumetti Sergio Bonelli Editore da acquistare ad ottobre 2025 - Da segnalare Orbit Orbit, il primo volume della Stagione Due di Simulacri e l’attesissimo Texone di Horacio Altuna. Segnala voto10.it