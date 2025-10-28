sereno al lago la tradizione secondo lenzi

“A modo mio”. Riparte da sé stesso Raffaele Lenzi, executive Chef del ristorante Sereno Al Lago, una stella Michelin, che si trova nel bellissimo albergo omonimo affacciato sulle rive del lago – uno degli alberghi più eleganti dove mi sia capitato di entrare. Lo fa perché la sua mano, rispetto alla mia precedente visita risalente a un paio di anni fa – appare più sicura e consapevole. E lo fa perché il suo percorso di vita lo ha portato negli ultimi anni da avvicinarsi al coaching, quella metodologia di sviluppo personale che prevede l’affiancamento di un professionista che senza acquiescenza o consigli conduce all’acquisizione di taluni obiettivi o a un maggiore grado di consapevolezza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

