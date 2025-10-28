Sequestro a scopo di estorsione Due pakistani in Corte d’assise

di Laura Valdesi SIENA Sequestro di persona a scopo di estorsione, l’accusa per due pakistani di 41 e 43 anni che vivono ad Asciano. E che sono sotto processo davanti alla corte di assise, presieduta da Gianmarco Marinai. Una costola della maxi inchiesta che nel marzo 2024 sollevò il velo sull’ondata di migranti, soprattutto pakistani, che attraverso la rotta balcanica arrivavano in Italia. E da qui nella nostra città. Fu la squadra mobile, unitamente alla dda di Firenze, a ricostruire il perché dei flussi esagerati per cui, a vario titolo, il 17 luglio scorso sono state condannate sette persone grazie al racconto di chi era stato minacciato e sequestrato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

