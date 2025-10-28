Sequestrati di nuovo telefoni e pc di Venditti | è sfida aperta tra pm

Brescia, 28 ottobre 2025 – “Dai dispositivi delle ordinanze del Tribunale del Riesame si evince che il parziale annullamento del decreto è stato disposto per motivi formali e non di merito”. In un decreto di sei pagine il procuratore di Brescia Francesco Prete e la pm Claudia Moregola motivano il nuovo sequestro di pc, telefonini, dispositivi elettronici, chiavette, all’ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti, indagato per corruzione in atti giudiziari (per due volte chiese e ottenne l’archiviazione della posizione di Andrea Sempio per l’ omicidio di Chiara Poggi, a Garlasco) e dei carabinieri in congedo Silvio Sapone e Giuseppe Spoto, non indagati, al tempo in forza alla polizia giudiziaria della Procura pavese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sequestrati di nuovo telefoni e pc di Venditti: è sfida aperta tra pm

