Sequestrati beni e un bar a due fratelli messinesi pregiudicati collegati al clan Santapaola-Ercolano

Cataniatoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Direzione investigativa antimafia di Messina, coordinata dalla Procura della Repubblica, ha eseguito oggi decreti di sequestro emessi dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Messina nei confronti di due fratelli già condannati per associazione mafiosa.I due, già sottoposti a. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

