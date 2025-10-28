Sequestrata a Genova una Ferrari Purosangue vale 700 mila euro VIDEO

Affaritaliani.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Guardia di Finanza blocca al porto di Genova una FerrariPurosangue” da 700mila euro: tentativo di ingresso in Italia senza pagare IVA e dazi doganali. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it

