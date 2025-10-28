Sequestrata a Genova una Ferrari Purosangue vale 700 mila euro VIDEO

La Guardia di Finanza blocca al porto di Genova una Ferrari “Purosangue” da 700mila euro: tentativo di ingresso in Italia senza pagare IVA e dazi doganali. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - Sequestrata a Genova una Ferrari Purosangue, vale 700 mila euro. VIDEO

