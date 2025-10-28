Separazione delle carriere cosa prevede la riforma voluta dal governo

Dopo l'ultimo via libera del Senato, per l'adesione della riforma della magistratura che mira a separare le carriere di giudici e pubblici ministeri sarà necessaria una consultazione referendaria confermativa, per la quale non servirà il quorum. In attesa del referendum, previsto per la primavera del 2026, ecco cosa prevede la riforma voluta dal governo, composta in tutto da otto articoli. La separazione delle carriere tra giudici e pm. L'Aula del Senato (Imagoeconomica). Innanzitutto, la riforma prevede la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, con concorsi distinti e l'impossibilità di passare da una funzione all'altra nel corso della carriera.

