Separazione carriere voto finale Senato giovedì intorno alle 12

Roma, 28 ott. (askanews) – Si è avviata nell’aula del Senato la discussione generale per la quarta e ultima lettura parlamentare del disegno di legge costituzionale di riforma della giustizia che introduce la separazione delle carriere fra magistratura requirente e magistratura giudicante. L’iter, secondo quanto è emerso a conclusione della conferenza dei capigruppo di palazzo Madama, si concluderà nell’aula del Senato giovedì prossimo, 30 ottobre, con l’inizio delle dichiarazioni di voto prevista dalle 10.30 e il voto intorno alle 12. L'articolo proviene da Ildenaro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it