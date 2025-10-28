Separazione carriere voto finale Senato giovedì intorno alle 12
Roma, 28 ott. (askanews) – Si è avviata nell’aula del Senato la discussione generale per la quarta e ultima lettura parlamentare del disegno di legge costituzionale di riforma della giustizia che introduce la separazione delle carriere fra magistratura requirente e magistratura giudicante. L’iter, secondo quanto è emerso a conclusione della conferenza dei capigruppo di palazzo Madama, si concluderà nell’aula del Senato giovedì prossimo, 30 ottobre, con l’inizio delle dichiarazioni di voto prevista dalle 10.30 e il voto intorno alle 12. L'articolo proviene da Ildenaro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Separazione delle carriere dei magistrati alle battute finali: cosa ci aspetta da qui al referendum https://notizie.tiscali.it/politica/articoli/riforma-costituzionale-verso-referendum/ - facebook.com Vai su Facebook
La separazione delle carriere non risolve i problemi della magistratura ma smantella l’ordine giudiziario - X Vai su X
Rush finale sulla separazione delle carriere, centrodestra pronto a mobilitarsi - Giovedì il voto finale al Senato e poi via libera alla mobilitazione: rush finale per la riforma costituzionale sulla separazione delle ... Riporta iltempo.it
Meloni si prepara al referendum sulla giustizia: cosa cambia con la separazione delle carriere - L'aula del Senato è pronta ad approvare il disegno di legge firmato dal guardasigilli Nordio. Come scrive today.it
Separazione carriere, voto finale Senato giovedì intorno alle 12 - (askanews) – Si è avviata nell’aula del Senato la discussione generale per la quarta e ultima lettura parlamentare del disegno di legge costituzionale di riforma della giustizia che intr ... Secondo askanews.it