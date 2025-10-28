Separazione carriere Nordio | Se vince il no la politica sarà condizionata dai pm Il referendum non sia pro o contro Meloni

Se al referendum sulla separazione delle carriere vincesse il no, “la vittoria se la intitolerebbe la magistratura e allora avremmo di nuovo una politica condizionata dalle Procure della Repubblica”. Carlo Nordio torna ad agitare scenari apocalittici parlando con i cronisti in Senato, dove è appena iniziata la discussione in quarta e ultima lettura della riforma costituzionale (il voto finale è previsto giovedì alle 12). Il referendum confermativo, dice il ministro della Giustizia, si terrà “presumibilmente tra metà marzo e metà aprile “: “Mi auguro che la campagna venga tenuta in termini non polemici, aggressivi e soprattutto in termini non referendari in senso politico”, insomma “che non diventi un “ Meloni sì, Meloni no “, come è stato con Renzi” nel 2016, afferma il Guardasigilli. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

