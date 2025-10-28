Separazione carriere Nordio | Se vince il no la politica sarà condizionata dai pm Il referendum non sia pro o contro Meloni
Se al referendum sulla separazione delle carriere vincesse il no, “la vittoria se la intitolerebbe la magistratura e allora avremmo di nuovo una politica condizionata dalle Procure della Repubblica”. Carlo Nordio torna ad agitare scenari apocalittici parlando con i cronisti in Senato, dove è appena iniziata la discussione in quarta e ultima lettura della riforma costituzionale (il voto finale è previsto giovedì alle 12). Il referendum confermativo, dice il ministro della Giustizia, si terrà “presumibilmente tra metà marzo e metà aprile “: “Mi auguro che la campagna venga tenuta in termini non polemici, aggressivi e soprattutto in termini non referendari in senso politico”, insomma “che non diventi un “ Meloni sì, Meloni no “, come è stato con Renzi” nel 2016, afferma il Guardasigilli. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche questi approfondimenti
Separazione delle carriere dei magistrati alle battute finali: cosa ci aspetta da qui al referendum https://notizie.tiscali.it/politica/articoli/riforma-costituzionale-verso-referendum/ - facebook.com Vai su Facebook
La separazione delle carriere non risolve i problemi della magistratura ma smantella l’ordine giudiziario - X Vai su X
Meloni si prepara al referendum sulla giustizia: cosa cambia con la separazione delle carriere - L'aula del Senato è pronta ad approvare il disegno di legge firmato dal guardasigilli Nordio. Da today.it
SEPARAZIONE CARRIERE, NORDIO: REFERENDUM TRA FINE MARZO E META' APRILE, NON SIA SU MELONI - Il referendum sulla separazione delle carriere si potrebbe tenere "tra fine marzo e metà aprile": così il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, conversando con i giornalisti in Senato ... 9colonne.it scrive
SEPARAZIONE CARRIERE, NORDIO: POLEMICA VUOTA, ESISTE IN TUTTA EUROPA - "La separazione delle carriere esiste dove è nata la democrazia ed esiste in tutta Europa. Riporta 9colonne.it