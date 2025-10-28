Il referendum” sulla riforma della separazione delle carriere della magistratura “si terrà tra fine marzo e metà aprile. Mi auguro che sia una discussione pacata, puramente tecnica, sulla diversità della diversità tra la funzione del pm e del giudicante in attuazione del codice accusatorio. Esiste in tutti i paesi dove c’è il codice accusatorio. Mi auguro che venga tenuta in termini non polemici, aggressivi e soprattutto in termini non referendari in senso politico. Che non diventi un Meloni sì-Meloni no come è stato con Renzi”. Lo ha detto il ministro della Giustizia Carlo Nordio conversando con i cronisti in Senato. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Separazione carriere, Nordio: “Referendum fine marzo-metà aprile. Non sia su Meloni”