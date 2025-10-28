Separazione carriere Nordio | Attentato alla Costituzione? Affermazione quasi schizofrenica
Secondo il titolare del ministero della Giustizia, questa riforma può creare alcune perplessità in quanto "rappresenta una novità assoluta". In ogni caso, il dibattito su di essa non può assumere "caratteri degenerati, come quando si accusa il ministro della Giustizia di attentato alla Costituzione, quando poi applica la Costituzione". 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Leggi anche questi approfondimenti
Separazione delle carriere dei magistrati alle battute finali: cosa ci aspetta da qui al referendum https://notizie.tiscali.it/politica/articoli/riforma-costituzionale-verso-referendum/ - facebook.com Vai su Facebook
La separazione delle carriere non risolve i problemi della magistratura ma smantella l’ordine giudiziario - X Vai su X
Nordio: "Basta aggressioni verbali dai magistati, schizofrenico parlare di attentato alla Costituzione" - Il ministro della Giustizia replica alle tante dichiarazioni rilasciate negli ultimi giorni soprattutto da parte dell'Anm: "Auspico che il dibattito sul referendum non degeneri e che non si argomentas ... Scrive msn.com
SEPARAZIONE CARRIERE, NORDIO: POLEMICA VUOTA, ESISTE IN TUTTA EUROPA - "La separazione delle carriere esiste dove è nata la democrazia ed esiste in tutta Europa. Secondo 9colonne.it
Nordio: “Riforma giustizia attentato alla Costituzione? È schizofrenico” - Il ministro della Giustizia: “Mi auguro che questa aggressività verbale soprattutto da parte della magistratura cessi e che la polemica venga mantenuta in ... Riporta msn.com