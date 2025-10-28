Senza De Bruyne è il Napoli da trincea e vincente dello scorso anno | 1-0 a Lecce così si vince

È il Napoli dello scorso anno. È il Napoli operaio, da battaglia, la squadra che fa storcere il naso agli esteti ma sta lì a combattere metro su metro e alla fine la spunta. A Lecce si rivede la squadra che proprio a casa di Antonio Conte lo scorso anno, giocando in modo analogo, conquistò uno spicchio importante di scudetto. Alla fine, arriva la vittoria per 1-0. Di corto muso. Con rete nella ripresa di Anguissa, su colpo di testa. Dopo che Mefistofele Milinkovic si era esibito nella specialità della casa: il rigore parato, questa volta a Camarda. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Senza De Bruyne, è il Napoli da trincea e vincente dello scorso anno: 1-0 a Lecce, così si vince

