Nell’area più meridionale di Dakar, lì dove la penisola proiettata nell’Atlantico che ospita l’area urbana della capitale senegalese diventa molto stretta e sottile, c’è un cantiere in fase di ultimazione. Basta guardarlo per accorgersi che non si tratta di un’opera come tante altre: ci sono nuove strade di collegamento pronte a essere aperte, alti ponteggi ancora coperti e ampi piazzali destinati a parcheggi. È qui che sorgerà il nuovo Aristide Le Dantec Hospital, da oltre un secolo principale struttura sanitaria senegalese e adesso pronto a diventare riferimento per l’intera Africa occidentale. 🔗 Leggi su It.insideover.com

Senegal, la sanità come emblema della disparità