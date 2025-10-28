Sempre connessi sempre reperibili Gli insegnanti italiani lavorano molto più delle 18 ore previste dal contratto Ma tra tecnologia e burocrazia la passione rischia di essere consumata

V iviamo in un tempo in cui il lavoro sembra non finire mai. I confini tra ufficio e casa, tra orario e tempo libero, si sono assottigliati fino quasi a sparire. Le email arrivano di sera, i messaggi di lavoro anche nei giorni di festa e la connessione, quella rete invisibile che ci tiene sempre reperibili, è diventata una presenza costante e, sempre più spesso ingombrante. In questo scenario, anche la scuola non fa eccezione. Tra chat con i genitori, comunicazioni digitali, riunioni online, il lavoro degli insegnanti è diventato un lavoro senza confini. E il suono della campanella, che un tempo segnava la fine della giornata, oggi non basta più a chiudere davvero la porta della classe. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Sempre connessi, sempre reperibili. Gli insegnanti italiani lavorano molto più delle 18 ore previste dal contratto. Ma tra tecnologia e burocrazia, la passione rischia di essere consumata

