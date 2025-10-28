Sembra uscito da Holly e Benji! In Giappone un gol che sfida le leggi della fisica
Un gol su punizione degno di Holly e Benji. La rete è stata segnata durante un torneo di calcio scolastico in Giappone. Il gol spettacolare ha regalato il 3-3 negli ultimi minuti. La scena richiama immediatamente alla mente "Holly e Benji", il famoso cartone animato che ha ispirato generazioni di giovani calciatori. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
