Sei una schifosa dovresti ammazzarti | le umiliazioni subite da Roberta Bertacchi prima del suicidio

Roberta Bertacchi, 26 anni, si tolse la vita dopo mesi di insulti, minacce e umiliazioni dal convivente Davide Falcone, accusato di maltrattamenti. "Schifosa", "falsa", "dovresti ammazzarti": parole che, secondo i familiari, l’hanno spinta alla disperazione. Per il reato di Per il reato di istigazione al suicidio, tuttavia, è stata chiesta l’archiviazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

