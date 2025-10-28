Sei un bugiardo! Emanuele Fiano cacciato dall’università | il vip lo attacca
È degenerato in caos l’incontro sulle prospettive di pace in Medio Oriente organizzato all’Università Ca’ Foscari di Venezia, dove un gruppo di attivisti pro-Palestina ha impedito all’ex deputato del Pd Emanuele Fiano di portare a termine il suo intervento. L’evento, promosso dall’associazione Futura e dalla Fondazione Venezia per la Ricerca sulla Pace, avrebbe dovuto affrontare il tema del dialogo tra israeliani e palestinesi nella logica dei “due popoli due Stati”, ma si è trasformato in un episodio di intolleranza che ha suscitato polemiche a livello nazionale. Leggi anche: Emanuele Fiano contestato a Ca’ Foscari: “Fuori i sionisti dall’università”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Scopri altri approfondimenti
Riporto queste bellissime parole di Emanuele Ranucci, figlio di Sigfrido. Le scrisse in risposta a un “articolo” indegno uscito a gennaio sul Foglio. Trovo doveroso pubblicarle proprio oggi. “Nonostante alcune volte me ne sorprenda anche io, non sono ancora - facebook.com Vai su Facebook
Venezia, i ProPal mettono il bavaglio a Fiano. Fassino: “Gesto di prevaricazione intollerabile” - Un gruppo di attivisti Pro Pal ha impedito oggi a Emanuele Fiano, ex parlamentare del Pd e figlio dell'internato ad Auschwitz Nedo Fiano, di ... Come scrive iltempo.it
Attivisti pro Pal bloccano incontro con Emanuele Fiano all'università di Venezia: "Come mio padre nel '38" - Blitz di attivisti pro Palestina all'Università Ca' Foscari di Venezia blocca un incontro con Emanuele Fiano: "Sono scioccato" ... Da virgilio.it
Un gruppo di attivisti a sostegno della Palestina ha impedito lo svolgimento di un incontro a cui partecipava l’ex parlamentare PD Emanuele Fiano - Lunedì pomeriggio un gruppo di attivisti a sostegno della Palestina ha impedito lo svolgimento di un incontro all’Università Ca’ Foscari di Venezia a cui partecipava l’ex parlamentare del Partito Demo ... Secondo ilpost.it