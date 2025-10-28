Sei un bugiardo! Emanuele Fiano cacciato dall’università | il vip lo attacca

È degenerato in caos l’incontro sulle prospettive di pace in Medio Oriente organizzato all’Università Ca’ Foscari di Venezia, dove un gruppo di attivisti pro-Palestina ha impedito all’ex deputato del Pd Emanuele Fiano di portare a termine il suo intervento. L’evento, promosso dall’associazione Futura e dalla Fondazione Venezia per la Ricerca sulla Pace, avrebbe dovuto affrontare il tema del dialogo tra israeliani e palestinesi nella logica dei “due popoli due Stati”, ma si è trasformato in un episodio di intolleranza che ha suscitato polemiche a livello nazionale. Leggi anche: Emanuele Fiano contestato a Ca’ Foscari: “Fuori i sionisti dall’università”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

