Sei stressato? Una visita a un museo può farti stare meglio

Visitare una galleria d’arte e osservare opere originali non è solo un’esperienza culturale: è una vera e propria terapia per corpo e mente. Lo conferma il primo studio scientifico nel suo genere, condotto dal King’s College di Londra, che ha dimostrato come la contemplazione di capolavori autentici possa ridurre significativamente lo stress, migliorare la funzione immunitaria e diminuire il rischio di malattie cardiovascolari. La ricerca ha coinvolto 50 partecipanti di età compresa tra i 18 e i 40 anni, divisi in due gruppi. Il primo ha visitato la Courtauld Gallery di Londra, ammirando opere originali di maestri come Manet, Van Gogh e Gauguin, mentre il secondo gruppo ha osservato riproduzioni delle stesse opere in un ambiente non museale. 🔗 Leggi su Cultweb.it

