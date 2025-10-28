Sei sicuro? poi fischia il rigore | Napoli-Inter il video dalla prospettiva dell’arbitro Mariani fa emergere un dettaglio inedito
Napoli-Inter continua a far discutere: stavolta al centro del dibattito c’è il video ufficiale pubblicato dalla Lega Serie A con la REF CAM dell’arbitro Mariani, ovvero la telecamera indossata dal direttore di gara che restituisce la sua prospettiva sulla partita. Le immagini mostrano la ricostruzione esatta dell’episodio che ha cambiato il big match: il rigore assegnato al Napoli e trasformato da De Bruyne. Il video della REF CAM svela un dettaglio. Dalla visuale dell’arbitro si nota chiaramente un dettaglio inedito: Mariani non aveva visto il contatto tra Mkhitaryan e Di Lorenzo, perché la sua visuale era coperta dalla schiena di Calhanoglu. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
