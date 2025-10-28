Sei malato non ci servi più il dramma del magazziniere trovato morto nel fiume Roja a Ventimiglia
All’alba di oggi, martedì 28 ottobre, nel greto del fiume Roja, a pochi metri dal commissariato di Polizia di Ventimiglia (Imperia) è stato ritrovato il corpo di un uomo, con una profonda ferita alla gola. L’ipotesi più accreditata, per ora, è quella di suicidio. L’uomo era appena stato licenziato – per motivi di salute – dal negozio di articoli per la casa in cui lavora come magazziniere. È stato rinvenuto dagli agenti durante un controllo dell’area, spesso frequentata da migranti e senzatetto. Accanto al cadavere, un taglierino insanguinato, per questo l’ipotesi iniziale era di omicidio. L’uomo, di origini bengalesi, lascia la moglie e un figlio piccolo. 🔗 Leggi su Open.online
Leggi anche questi approfondimenti
Dormono in 7 nel veicolo per la vendita dello street food: operazione della Polizia al cimitero dopo il reportage di RietiLife. Malato grave affidato ai servizi sociali - X Vai su X
Continuano giovedì 23 ottobre – a Erchie presso il palazzo Ducale in via Calvario, a partire dalle ore 17:30 – gli incontri di presentazione dei "Servizi di rafforzamento in favore di utenti oncologici e delle loro famiglie" organizzati dal Consorzio ATS BR4 in cias - facebook.com Vai su Facebook