Segreti di famiglia 2 replica puntata 28 ottobre in streaming | Video Mediaset

Nuovo appuntamento oggi – martedì 28 ottobre – con la soap turca Segreti di famiglia ( Yargi ).  Nella puntata odierna il procuratore capo Turgut e il procuratore Ozcan informano Ilgaz di essere accusato di corruzione e traffico di reperti archeologici. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 80 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

