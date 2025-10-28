È il frutto di un’analisi che ha coinvolto più di 3500 ricercatori in tutto il mondo. Si tratta del colore dell’anno presentato da PPG per il marchio Sigma Coatings. Quotata al Nyse-New York Stock Exchange, PPG è la società da 16 miliardi di dollari, che da oltre 140 anni traduce il colore in vernici, rivestimenti e materiali speciali. Per il 2026 la tonalità chiave è il Secret Safari, una miscela di giallo verde, che si inserisce in un tema cromatico preciso, Parallels, che indaga a livello cromatico il dualismo tra universale e particolare. Con questo motivo, PPG guarda all’attualità, coniugando le sfide contemporanee a una progettualità sempre più articolata. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Secret Safari è il colore del 2026 per Sigma Coatings