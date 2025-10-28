Sebastiano Esposito svela | Per me è stato semplice scegliere il Cagliari ho sempre voluto giocare in…
Inter News 24 L’attaccante del Cagliari, Sebastiano Esposito, racconta il suo trasferimento in Sardegna in estate dall’Inter: le sue parole. Sebastiano Esposito, giovane attaccante classe 2002 del Cagliari, ha presenziato oggi all’evento “Sport e Legalità: alleniamo valori, costruiamo il futuro”, tenutosi alla Fiera della Sardegna. L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Vittorio Occorsio in collaborazione con la Prefettura e il club del presidente Tommaso Giulini, ha offerto all’ex giocatore della Beneamata l’occasione per parlare della sua scelta. Interrogato a riguardo, Esposito ha spiegato di aver sempre sentito parlare molto bene della piazza cagliaritana e del forte senso di appartenenza che lega la squadra non solo alla città, ma all’intera regione, quasi come fosse la “nazionale della Sardegna”. 🔗 Leggi su Internews24.com
Scopri altri approfondimenti
Esposito, primo gol in Nazionale. Sui social il fratello Sebastiano esulta: "Ma c caz..." - facebook.com Vai su Facebook
Gattuso svela l’Italia: la decisione su Pio Esposito contro Israele - La sensazione di ieri è diventata certezza dopo le parole del ct Gattuso a RaiSport. Secondo corrieredellosport.it
Il primo gol di Francesco Pio e la storia dei fratelli Esposito - Quella di sabato 27 settembre 2025 è stata la prima partita da avversari, alla presenza dei loro genitori, allo stadio, di Sebastiano Esposito e Francesco Pio Esposito, nonché la sera del primo gol in ... Da esquire.com