Se non si dimette muore entro cinque giorni | i manifesti funebri contro il sindaco
"Il sindaco muore se non si dimette entro cinque giorni". Numerosi manifesti funebri con queste minacce sono stati affissi per le strade di San Giuseppe Vesuviano (Napoli) per intimidire il sindaco Michele Sepe. La comunità locale e la politica del territorio si è stretta intorno al primo. 🔗 Leggi su Today.it
