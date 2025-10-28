Se non si dimette muore entro cinque giorni | i manifesti funebri contro il sindaco

Today.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Il sindaco muore se non si dimette entro cinque giorni". Numerosi manifesti funebri con queste minacce sono stati affissi per le strade di San Giuseppe Vesuviano (Napoli) per intimidire il sindaco Michele Sepe. La comunità locale e la politica del territorio si è stretta intorno al primo. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

dimette muore entro cinqueIl sindaco minacciato coi manifesti funebri: “Dimettiti entro 5 giorni o sei morto” - "Il sindaco muore se non si dimette entro cinque giorni": minacce a Michele Sepe, il primo cittadino di San Giuseppe Vesuviano (Napoli) ... Scrive fanpage.it

dimette muore entro cinqueSan Giuseppe Vesuviano, manifesto shock al Comune: 'Se il sindaco non si dimette, muore' - Un manifesto intimidatorio è stato trovato negli uffici comunali di San Giuseppe Vesuviano. Da lostrillone.tv

dimette muore entro cinqueSan Giuseppe Vesuviano, minacce al sindaco: il manifesto funebre trovato in un ufficio del Comune - È scritto più o meno così sul manifesto funebre rinvenuto in ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Dimette Muore Entro Cinque