Se il clima di odio contagia la scuola
La guerra, le battaglie che la scandiscono, non sono solo fatti, lontani o molto vicini: la guerra è una cultura. I suoi referenti non sono solo le città martoriate, i suoi strumenti non solo i. 🔗 Leggi su Lastampa.it
Scopri altri approfondimenti
Clima di odio emerso dopo gli scontri a Bologna, i movimenti antagonisti accusano il Governo di fascismo. Ne stiamo parlando ora a #DrittoeRovescio in diretta su #Rete4 e in streaming su Mediaset Infinity Vai su Facebook
Per la Schlein clima d'odio colpa della Meloni #quartarepubblica - X Vai su X
Lollobrigida: Clima odio? "A sinistra vedono avversario politico come un nemico" - (Agenzia Vista) Roma, 20 settembre 2025 "Abbiamo sempre sostenuto che clima d'odio e politica dovrebbero restare separate. Riporta notizie.tiscali.it
Clima da BR. Allarme! L’allarme odio non c’è - La sua voce si aggiunge a quella della premier, Giorgia Meloni, della maggior parte dei ministri e di un discreto pezzo ... Scrive huffingtonpost.it
14 settembre : Scuola, come sarà il rientro ; Meloni: basta politica dell'odio ; Usa, allarme violenza - E dopo gli allarmi di guerra, partiamo dalla scuola che riapre domani: Lorena Loiacono ci spiega cosa troveranno gli studenti, quindi la pagina americana con Angelo Paura che ci profila le reazioni ... Da ilmessaggero.it