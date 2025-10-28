Scuole nel nuovo piano nessun accorpamento e ripristino dell' autonomia per Fabiano - Don Milani

Nessun nuovo accorpamento e la possibilità di chiedere che dal prossimo anno scolastico venga ripristinata la separazione tra gli istituti comprensivi Fabiano e Don Milani, accorpati quest'anno dalla Regione Lazio. É quanto emerso dal tavolo dell’osservatorio provinciale, riunitosi la scorsa. 🔗 Leggi su Latinatoday.it