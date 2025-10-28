Scuole e collinari bus a singhiozzo nel Tigullio

I lavoratori Riccitelli stanno tornando in servizio, ma restano criticità sulle alture del Tigullio e nelle valli. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Scuole e collinari, bus a singhiozzo nel Tigullio

Argomenti simili trattati di recente

«Nuove ordinanze di chiusura delle scuole a causa dell’allerta meteo arancione in Toscana. » Dopo essersi laureata in Storia Contemporanea e aver completato una specializzazione in Editoria e Giornalismo presso l’Università Statale di Milano, ho seguito u - facebook.com Vai su Facebook

Scuole e “collinari”, bus a singhiozzo nel Tigullio. Annullato lo sciopero di giovedì - I lavoratori Riccitelli stanno tornando in servizio, ma restano criticità sulle alture del Tigullio e nelle valli ... ilsecoloxix.it scrive