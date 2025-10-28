Scuole chiuse a Montefredane | il Ministro Valditara attiva la DAD soluzioni e collaborazione istituzionale dopo il sisma

Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara mi ha telefonicamente comunicato di essersi attivato per l’attivazione della Didattica a Distanza (DAD), in costante contatto con la dirigente scolastica provinciale di Avellino, al fine di rendere immediatamente operativa questa. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

