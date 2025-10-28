Scuola sicurezza e sanità | le tre ‘S’ che gli italiani chiedono verranno affossate dalle spese per il riarmo
di Francesco Valendino Scuola, Sicurezza, Sanità. Le tre “S” che gli italiani chiedono da decenni e che finiscono calpestate dalla spending review. I cittadini vivono il degrado quotidiano mentre i palazzi del potere tagliano qui e risparmiano là. Ma guai a toccare le spese per le armi: quelle sono sacre. Nel 2023 i reati denunciati sono aumentati del 3,8% rispetto all’anno precedente. Furti in crescita, rapine esplose del 56% a Firenze. Milano conferma il primato con oltre 7.000 denunce ogni 100mila abitanti, Roma +11% in un anno. La percezione del rischio tra le famiglie italiane è schizzata dal 23,3% al 26,6%. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
News recenti che potrebbero piacerti
TAGLI A SCUOLA, AMBIENTE E SICUREZZA: ADDIO SERVIZI PUBBLICI Penalizzate istruzione, infrastrutture, sanità e transizione ecologica https://www.collettiva.it/copertine/economia/tagli-a-scuola-ambiente-e-sicurezza-addio-servizi-pubblici-xlo5eiwe - facebook.com Vai su Facebook
Scuole sicure ed efficienti: tre cantieri in partenza ad Ascoli, ecco quali sono - ASCOLI Tre cantieri in partenza tra scuole e asili nido, dall’avvio di interventi alla Malaspina, con la costituzione del gruppo di direzione dei lavori, all’aggiudicazione della gara per la creazione ... Secondo corriereadriatico.it
Scuola. Cittadinanzattiva: 71 crolli in 1 anno. Bizzarri: “Servono tre miliardi in Legge di Bilancio per messa in sicurezza edifici” - E’ sempre allarmante il quadro sull’edilizia scolastica italiana emerso dal XXIII Rapporto “Osservatorio civico sulla sicurezza a scuola”, presentato il 18 settembre da Cittadinanzattiva a Roma, alla ... Segnala agensir.it
Sicurezza scuole: “Nove su dieci non hanno tutte le certificazioni. Del tutto privi 3.588 edifici” - Le scuole ricominceranno a breve, ma 9 su dieci non hanno tutte le certificazioni obbligatorie di sicurezza. Secondo ilfattoquotidiano.it