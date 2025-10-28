Scuola sicurezza e sanità | le tre ‘S’ che gli italiani chiedono verranno affossate dalle spese per il riarmo

di Francesco Valendino Scuola, Sicurezza, Sanità. Le tre “S” che gli italiani chiedono da decenni e che finiscono calpestate dalla spending review. I cittadini vivono il degrado quotidiano mentre i palazzi del potere tagliano qui e risparmiano là. Ma guai a toccare le spese per le armi: quelle sono sacre. Nel 2023 i reati denunciati sono aumentati del 3,8% rispetto all’anno precedente. Furti in crescita, rapine esplose del 56% a Firenze. Milano conferma il primato con oltre 7.000 denunce ogni 100mila abitanti, Roma +11% in un anno. La percezione del rischio tra le famiglie italiane è schizzata dal 23,3% al 26,6%. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

