Scuola Nappi Lega | al plesso Arcoleo situazione insostenibile Intervenire subito

Nappi (Lega): “Scuola Arcoleo a Napoli in stato di abbandono, aule e bagni sporchi e rischio igienico-sanitario. Serve intervento immediato”. “Dalle numerose segnalazioni che ci sono arrivate emerge una situazione di estremo abbandono per gli ambienti che ospitano l’istituto comprensivo “Arcoleo” di via Annibale de Gasperis, III Municipalità di Napoli. In particolare, i genitori dei bimbi che frequentano la scuola dell’infanzia lamentano la scarsa pulizia che interesserebbe sia le aule che i servizi igienici – utilizzati anche da adulti, durante i corsi pomeridiani rivolti a cittadini extracomunitari -, condizione quest’ultima a cui imputano anche un caso di ossiuriasi che si sarebbe registrato tra gli alunni. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

