Scuola-lavorono se alto rischio alunni
Le convenzioni stipulate tra scuole e imprese non potranno più prevedere attività di formazione scuola-lavoro nelle lavorazioni ad elevato rischio per gli studenti. Lo prevede un provvedimento approvato dal Cdm in materia di formazione scuola-lavoro. Contestualmente,l'Inail promuoverà nelle scuole campagne informative e progetti educativi sulla diffusione della cultura della salute e della sicurezza nell'ambito dell'insegnamento di Educazione civica.Ministro Valditara: formazione sia occasione crescita,no rischio.
Obiettivo comune: avvicinare scuola e mondo del lavoro, offrendo alle giovani generazioni nuove opportunità di crescita A seguito della firma del protocollo d'intesa tra CNAnazionale e il Ministero dell'Istruzione e del Merito, finalizzato a rafforzare il dialogo tra
Estesa la copertura assicurativa per studenti in formazione scuola-lavoro e nuovi punteggi per docenti delle isole minori. Via libera del governo - legge che introduce nuove disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro con riferimento alla formazione sc ...
Amianto nelle scuole: 2.292 edifici da bonificare, oltre 400mila persone a rischio. Le città più colpite e le iniziative di controllo - La presenza di amianto negli edifici scolastici rappresenta una delle emergenze più gravi per la sicurezza del sistema scolastico italiano.
Scuola, in Toscana oltre 3mila assunzioni ma il rischio è di non riuscire a coprire tutti i posti - 097 i posti destinati alla Toscana tra le oltre 54 mila assunzioni di docenti previste dal Ministero dell'Istruzione per l'anno scolastico 2025/2026.