Scuola-lavorono se alto rischio alunni

18.20 Le convenzioni stipulate tra scuole e imprese non potranno più prevedere attività di formazione scuola-lavoro nelle lavorazioni ad elevato rischio per gli studenti. Lo prevede un provvedimento approvato dal Cdm in materia di formazione scuola-lavoro. Contestualmente,l'Inail promuoverà nelle scuole campagne informative e progetti educativi sulla diffusione della cultura della salute e della sicurezza nell'ambito dell'insegnamento di Educazione civica.Ministro Valditara: formazione sia occasione crescita,no rischio. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it