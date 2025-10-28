Scuola | la nuova frontiera Lettera

Orizzontescuola.it | 28 ott 2025

Inviata da Enrico Fortunato Maranzana - La scuola italiana continua a insegnare saperi lineari e deduttivi: lettura, scrittura, geometria. Il messaggio implicito è inequivocabile: vivere di certezze. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

