Scuola inclusiva Le iniziative del Comune
Un impegno concreto per il futuro dei più giovani e per una scuola sempre più inclusiva, moderna e accessibile. Il Consiglio comunale ha approvato il Piano per il diritto allo studio 20252026, documento cardine della programmazione educativa cittadina che conferma gli investimenti già stanziati e annuncia importanti novità sul fronte delle strutture scolastiche. Tre i pilastri su cui si fonda il nuovo Piano: il sostegno agli alunni con difficoltà di sviluppo o di apprendimento, il contrasto all’evasione e all’inadempienza dell’obbligo scolastico, e la promozione di innovazioni educative e didattiche che assicurino continuità formativa tra i diversi ordini di scuola. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Argomenti simili trattati di recente
Il decreto firmato da Valditara: «Impegno per una scuola più inclusiva» - facebook.com Vai su Facebook
Bologna, il festival Gender Bender celebra Educare alle Differenze: 10 anni per una scuola inclusiva - X Vai su X
Scuola inclusiva. Le iniziative del Comune - Un impegno concreto per il futuro dei più giovani e per una scuola sempre più inclusiva, moderna e accessibile. Come scrive ilgiorno.it
Festival dell’Educazione Civica, per una cittadinanza inclusiva: inaugurato l’evento a Catania. Presente anche La Tecnica della Scuola - Nella splendida cornice del Palazzo Centrale di Piazza Università a Catania, si è svolta la cerimoni ... Secondo tecnicadellascuola.it
Discriminazioni. Iniziative nelle scuole - Un progetto che si pone l’obiettivo di favorire l’inclusione attraverso il calcio e lo sport in generale, rivolgendosi agli alunni delle scuole elementari e medie. Segnala lanazione.it