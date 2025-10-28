Un impegno concreto per il futuro dei più giovani e per una scuola sempre più inclusiva, moderna e accessibile. Il Consiglio comunale ha approvato il Piano per il diritto allo studio 20252026, documento cardine della programmazione educativa cittadina che conferma gli investimenti già stanziati e annuncia importanti novità sul fronte delle strutture scolastiche. Tre i pilastri su cui si fonda il nuovo Piano: il sostegno agli alunni con difficoltà di sviluppo o di apprendimento, il contrasto all’evasione e all’inadempienza dell’obbligo scolastico, e la promozione di innovazioni educative e didattiche che assicurino continuità formativa tra i diversi ordini di scuola. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Scuola inclusiva. Le iniziative del Comune