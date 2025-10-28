Roma, 28 ott (Adnkronos) - "Viviamo in un mondo in cui gli antifascisti sono chiamati fuorilegge, mentre questi figuri si sentono liberi di spaccare tutto. Addirittura, vanno in giro scortati. Una doppia morale pericolosa, che ci chiama tutti e tutte ad aprire gli occhi. Su tutto questo assurdo e inquietante scenario chiediamo che il ministro Piantedosi riferisca”. Lo ha detto in aula alla Camera, alla ripresa dei lavori, il vicecapogruppo di AVS alla Camera Marco Grimaldi. "Sabato notte a Genova individui armati di spranghe hanno fatto irruzione nel liceo scientifico Da Vinci devastando gli spazi e inneggiando al Duce. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Scuola: Grimaldi, 'Piantedosi riferisca in aula, doppia morale pericolosa'