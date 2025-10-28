Scuola esame di maturità | orale obbligatorio per la promozione commissione più snella e punti bonus

Tornerà a chiamarsi “esame di maturità” ed ha raggiunto il via libera definitivo della Camera. Si tratta della riforma dell’esame di Stato che prevede che gli studenti debbano sostenere tutte le prove compresa quella orale per superare l’esame e le materie del colloquio saranno quattro e saranno decise dal ministero dell’Istruzione a gennaio. Quanto alle . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Scuola, esame di maturità: orale obbligatorio per la promozione, commissione più snella e punti bonus

