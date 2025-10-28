Scuola elementare vandalizzata Fratelli d' Italia | Solidarietà al sindaco serve più sicurezza
"Davanti a un gesto vile e vergognoso come la vandalizzazione della scuola elementare di San Piero in Bagno, esprimiamo la nostra piena solidarietà al sindaco Enrico Spighi, all’amministrazione comunale, al personale scolastico e alle famiglie". A parlare è il gruppo di Fratelli d’Italia di San. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
