Cambia volto l'esame di Stato che dal prossimo anno tornerà a chiamarsi "esame di maturità". La Camera ha approvato, in via definitiva, la riforma del test finale che chiude la formazione nella scuola secondaria di secondo grado. Secondo quanto stabilto dal provvedimento, licenziato dall'Aula con 138 sì, 91 contrari e 9 astenuti, il superamento dell'esame necessario per conseguire il diploma sarà subordinato alla sufficienza in tutte le prove, compresa quella orale. Il colloquio, davanti a una commissione d'esame mista formata da due membri interni e due esterni, verterà su quattro materie scelte dal Ministero dell'Istruzione e del Merito nel mese di gennaio. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

© Tg24.sky.it - Scuola, Camera approva la riforma dell’esame di maturità: le novità