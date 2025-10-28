Scuola approvata la riforma della Maturità Il ministro Valditara | Una svolta
Con 138 voti favorevoli, 9 astenuti e 91 contrari, la Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva il disegno di legge sulla riforma dell’esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell’anno scolastico 20252026. Il provvedimento, già approvato dal Senato, introduce misure urgenti per il rinnovamento della Maturità e per una maggiore efficienza del sistema scolastico. Valditara: “Ridiamo valore alla Maturità e premiamo merito e impegno”. “ Si tratta di una svolta importante – ha dichiarato il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara – con questa riforma ridiamo senso alla Maturità, restituendo valore a un passaggio decisivo del percorso formativo delle studentesse e degli studenti, riaffermando i principi del merito, dell’ impegno e della responsabilità individuale ”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Con la delibera di variazione urgente al bilancio di previsione approvata giovedì scorso, 23 ottobre, dalla giunta comunale, si completa il lungo iter che permetterà la ripresa dei lavori di costruzione della nuova scuola dell’infanzia di Ripacorbaria, finanziati - facebook.com Vai su Facebook
SPORT A SCUOLA, APPROVATO ALLA CAMERA DDL SULL’UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SCOLASTICI DA PARTE DI ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE. Valditara: “Importante risultato per lo sport a scuola, coerente con il nostro investimento di quasi 1 mi - X Vai su X
Approvata la riforma della maturità, cambia l’esame e non solo. Valditara: una svolta importante - Il ministro: non sarà più possibile boicottare la prova orale, ma questa legge non si limita a rinnovare l’esame ... Si legge su askanews.it