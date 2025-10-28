Con 138 voti favorevoli, 9 astenuti e 91 contrari, la Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva il disegno di legge sulla riforma dell’esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell’anno scolastico 20252026. Il provvedimento, già approvato dal Senato, introduce misure urgenti per il rinnovamento della Maturità e per una maggiore efficienza del sistema scolastico. Valditara: “Ridiamo valore alla Maturità e premiamo merito e impegno”. “ Si tratta di una svolta importante – ha dichiarato il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara – con questa riforma ridiamo senso alla Maturità, restituendo valore a un passaggio decisivo del percorso formativo delle studentesse e degli studenti, riaffermando i principi del merito, dell’ impegno e della responsabilità individuale ”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Scuola, approvata la riforma della Maturità. Il ministro Valditara: “Una svolta”